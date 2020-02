Farmaci veterinari per raggiungere l’aumento della massa muscolare nel minor tempo possibile. E’ uno dei retroscena dell’operazione ‘Baronessa di Carini’, eseguita dai carabinieri del Nas con il supporto operativo del Comando provinciale di Palermo, che ha consentito di sgominare un’organizzazione che smerciava sostanze dopanti con effetti anabolizzanti in alcune palestre siciliane e non solo. Quattro le persone finite ai domiciliari. L’accusa per loro a vario titolo è di associazione per delinquere finalizzata alla ricettazione e commercio di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, al fine di alterare le prestazioni agonistiche di atleti gravitanti nel mondo del bodybuilding e delle palestre.

