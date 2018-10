Se nella casa Giulia Salemi e Francesco Monte sono sempre più vicini al limone (soprattutto per volere di lei), fuori Fariba Tehrani ha dichiarato che fra sua figlia e l’ex tronista non succederà niente. Una dichiarazione controcorrente che ha fatto un po’ discutere.

Intervistata dal settimanale Spy, Fariba ha infatti svelato:

“Giulia è sempre stata innamorata di Francesco Monte e sarebbero una bella coppia, ma non succederà nulla perché conosce Cecilia Rodriguez e nonostante non siano più una coppia, mia figlia non toccherebbe mai un uomo che è stato con una sua amica”.

La cotta della Salemi per Francesco Monte è cosa nota, ma avrà ragione la Tehrani sul fatto che non succederà nulla per “colpa” di Cecilia? Il merito sarebbe dell’educazione persiana.

“Sono contenta di come si sta comportando, la mia educazione persiana sta venendo fuori, ma mi sono dispiaciuta molto quando parlando di me ha detto che sono troppo invadente, che è colpa mia se ha questa fobia per il sesso e che è stata lei a portarmi in tv. In tutti questi anni non ho fatto altro che proteggerla, a volte rinunciando anche ai miei sogni e alla mia vita di coppia”.

Fariba conosce bene sua figlia.