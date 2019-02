Sul nuovo numero di DiPiù è stata pubblicata una lettera di Fariba Tehrani, nella quale la donna dice di non vedere quasi mai la figlia e poi accusa Francesco Monte di essere la causa di questo distacco con Giulia Salemi.

Ieri a Pomeriggio 5 la Tehrani ha attaccato DiPiù dicendo che le sue parole sono state cambiate per fare uno scoop:

Da quando è uscita dal Grande Fratello, l’ho vista solo una volta quando sono finita in ospedale per accumulo di stress. […] Abbiamo cominciato un nuovo rapporto, ma si è spezzato ed è stato molto breve. Poi io sono partita per il mio paese, ci siamo scambiati messaggi fino a quando ho scritto una lettera su Instagram e Giulia ha iniziato a scrivermi. Ci siamo messi d’accordo che ci vediamo.”

“Le mie frasi sono state cambiate per fare notizia. Io non sono contro Francesco, per niente. DiPiù ha cambiato la lettera che io ho scritto, che ho salvato nella mail che ho mandato al giornalista.

La mamma di Giulia non contenta della sua sparata a Pomeriggio 5, poche ore fa su Instagram ha attaccato anche il GF Vip.

“Allora vi dico una volta per sempre: prima di tutto io non sono contro Francesco e lui non è contro di me! Non ho fatto mai e mai madre ossessiva con mia figlia, come tutti madre gli ho dato sempre i consigli giusti, gli ho insegnato essere onesta, altruista e che quando cade si rialza asciuga lacrime e vada avanti con sorriso!Vedevo Giulia se mi andava di lusso tre volte al mese quindi non sono stata neanche una mamma troppo presente, però è vero che tutte le volte che Giulia mi chiamava correvo da lei, e nei miei limiti esaudivo i suoi desideri! Non ho mai messo pistola alle tempie di Giulia per farlo fare le cose che voglio io! Solo che punto di vista di genitori e figli sono diversi!

Per una madre vedere solo tre volte al mese propria figlia è poco! Per una figlia vedere la mamma solo tre volte al mese vuol dire viverla H 24… Io sono grande vaccinata e sono in televisione da 2014, nessuno si deve permettere di dirmi di andare in salotti oppure no faccio quello che voglio ho una mente pensante e dico quello che voglio! – ha scritto Fariba – L’ho cresciuto con sangue sacrificando anche la mia vita privata! L’ho dato cuore amore fisicamente e economicamente e l’ho protetto!!! e nessuno si deve permettere di dire che ormai lei deve fare sua vita e non deve aver rapporto con madre!

Nessuno può distruggere amore che c’è tra figlia e madre, amarsi non vuol dire per forza avere lostesso opinione , si può avere anche pareri diversi chiarire andarci incontro risolvere e andare avanti con tanto amore, dico alle persone ignoranti che si sono permessi a giudicare il rapporto di madre figlia prima di aprire la bocca informarsi meglio del vero rapporto che c’è tra di noi! Durante Gf io in salotti sono andata solo ed esclusivamente per difendere Giulia, visto che tante malelingue parlavano male di lei! Unico errore che ho fatto era accettare lo scherzo che mi hanno proposto a casa signorini! Mi avevano promesso che finiva con quattro risata come altri scherzi che avevano già fatto, non sapevo che sarei stato strumentalizzato, perché il share di GF era bassissima per fare un po’ di rumore e notizia in televisione e giornali hanno usato mio scherzo!“