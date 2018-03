Il ritrovamento di un ordigno bellico ha reso necessaria l’evacuazione di circa 23 mila persone dal centro di Fano, in provincia di Pesaro e Urbino. A essere allontanate, le persone nelle case, nelle strutture e negli edifici pubblici che rientrano in un raggio di circa 1.800 metri dal punto di ritrovamento della bomba che si trova in un cantiere dell’Aser in viale Ruggeri, sul lungomare Sassonia.

La decisione è stata presa in serata dalla prefettura di Pesaro poiché l’ordigno, risalente alla Seconda guerra mondiale, è stato innescato incidentalmente durante alcuni lavori.

Sono stati evacuati l’ospedale Santa Croce e la stazione ferroviaria. Bloccati anche i treni dalle 21.30 dato che la stazione, così come l’ospedale, si trova nella zona considerata a rischio. Lo stop non interessa invece l’autostrada A14.