All’alba sono cominciate le operazioni di rimozione dell’ordigno bellico da 220 chilogrammi trovato in un cantiere e innescato involontariamente durante i lavori. Per la rimozione della bomba sganciata da un aereo britannico durante la Seconda guerra mondiale erano stati fatti evacuare oltre 20 mila abitanti della cittadina marchigiana, nella “zona rossa” di circa 1800 metri intorno al luogo di ritrovamento dell’ordigno.

La bomba è stata portata in mare dagli artificieri dell’Esercito in collaborazione con la marina militare e viene ora trasportato al largo dove sarà fatto prima affondare e poi esplodere in una situazione di sicurezza per tutti.