Hanno fatto incagliare un barcone con a bordo 59 migranti davanti alle coste di Sovereto, fra Capo Rizzuto e Le Castella, in provincia di Crotone. I due presunti scafisti hanno poi cercato di fuggire ma una pattuglia di militari della sezione operativa navale della Guarda di Finanza di Crotone li ha individuati e fermati. I due, entrambi di nazionalità ucraina, avevano già raggiunto Crotone e si stavano dirigendo verso la stazione degli autobus per dileguarsi. I finanzieri sono stati allertati dalla notizia di uno sbarco in atto in località Sovereto (Crotone), fra Capo Rizzuto e Le Castella.

