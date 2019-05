Non solo Irama, nel passato di Martina Nasoni pare ci sia stato anche un famoso tronista, Mariano Catanzaro. In un’intervista rilasciata a Novella 2000, il ragazzo ha detto di aver conosciuto Martina Nasoni nel Salento (proprio dove lei ha incontrato anche il vincitore di Amici).

“L’ho notata l’estate scorsa in discoteca a Gallipoli. La cosa che mi ha colpito di lei sono stati i suoi occhi dolci ed espressivi. C’è stato uno scambio di sguardi e abbiamo iniziato a ballare. Tra un sussurro e qualche abbraccio è scattato un bacio.

Ci siamo detti che ci saremmo sentiti dopo la serata e così è andata. È nata immediatamente un’intensa complicità. Martina Nasoniè una ragazza di una semplicità incredibile e questa è una dote ormai rarissima. Sono contento di averla incontrata.

Della sua operazione non me ne ha mai parlato. Ovviamente queste sono cose molto delicate e rispetto la privacy.

Seguendo il daytime della trasmissione ho ascoltato le parole di uno dei concorrenti, Daniele Dal Moro, che dopo averla baciata ha confidato a Kikò Nalli che, se Martina non fosse stata in quel contesto, non se la sarebbe ‘filata nemmeno di striscio’. Credo che questo sia un comportamento ignobile da parte di un uomo nei confronti di una donna. E proprio Martina questo non se lo merita.

Chi dice che sfrutta la storia di Irama? Queste sono affermazioni assurde… Martina è una ragazza intelligente, di sani principi, saprà cavarsela benissimo anche senza i fan del cantante Irama”.