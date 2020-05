49 anni e 9 figli da 3 donne diverse: Mario Biondi potrebbe entrare (se non lo è già) nel libro dei Guinnes World Record come celebrità italiana con più figli.

A memoria storica, infatti, nessuna celebrità del nostro paese ha così tanti figli.

Pure Albano, che nel corso della propria vita ha più volte figliato, ne ha così tanti: si è limitato a sei (quattro con Romina Power, due con Loredana Lecciso). La stessa Wanda Nara (che italiana non è ma è come se lo fosse) ne ha ‘solo’ cinque. Insomma..

Come già scritto Mario Biondi ha fatto figli con tre donne diverse: con l’ex moglie Monica Farina (con cui ha dato alla luce Marzio, Marica, Zoe, Louis Mario, Chiara e Ray); con la modella Giorgia Albarello (madre di Mia e Mil, quest’ultimo nato nel 2017) ed ora anche con quest’altra donna – tutt’ora top secret – che partorirà a breve Martina, la nona figlia di Mario Biondi.

Quanti concerti deve fare per riuscire a mantenerli tutti?

Alla faccia…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mario Biondi (@mariobiondiofficial) in data: 25 Apr 2020 alle ore 4:18 PDT

Visualizza questo post su Instagram Weekend sardo: -28/12 Teatro Comunale, Sassari ore 20.30 -29/12 Teatro Massimo, Cagliari ore 20.30 Due live speciali con un repertorio dedicato ad All Jarreau, insieme all’Orchestra Jazz della Sardegna e Pino Jodice come direttore e arrangiatore. #MarioBiondi #Live Un post condiviso da Mario Biondi (@mariobiondiofficial) in data: 23 Dic 2019 alle ore 9:57 PST

The post Famoso cantante italiano diventerà padre per la 9^ volta appeared first on BitchyF.







Fonte