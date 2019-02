Alberto Dandolo e Giuseppe Candela hanno appena pubblicato la versione sanremese della loro rubrica “Spia”. Tra i tanti perfidi gossip ce n’è uno su Patty Pravo.

Pare infatti che una famosissima cantante molto amica di Patty, le abbia dato della “nana cinese rasta”.

E fortuna che è una grande amica…



“Patty Pravo nel corso delle sue partecipazioni sanremesi ha sempre stupito per i sui look originali e super cool. Solo per il trucco di ogni sera sborsa più di mille euro. In quest’ultima edizione però gli outfit della cantante veneziana non stanno raccogliendo molti consensi. Una famosissima cantante, molto amica della Pravo, osservandola durante la sua prima esibizione festivaliera ha addirittura sentenziato : “Ma come si è conciata Nicoletta? Sembra una nana rasta cinese!”. Chi è? Ah saperlo.”