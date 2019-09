Due settimane fa Arianna David ha raccontato di essere stata vittima di stalking ed aver rischiato di morire.

L’ex naufraga adesso sarebbe pronta a tornare in tv, magari con una serie o addirittura a partecipare ad un’altro reality. Da naufraga a gieffina il passo potrebbe essere breve.

Intervistata da Spy Arianna David ha confessato che non direbbe di no se la chiamassero per partecipare al programma condotto da Alfonso Signorini.

“Grande Fratello Vip? Mi piacerebbe e, se mi chiamassero, ci rifletterei. Potrebbe essere una bella esperienza e potrebbe spingermi a rimettermi in gioco nel lavoro: il mio grande sogno è un bel ruolo, anche piccolo, in una serie tv.”

Ai pochi amanti del trash televisivo che in questo momento si chiedono chi sia questa ex naufraga, rispondo con una gif iconica…



L’ex naufraga racconta la drammatica esperienza con il suo ex compagno.

“Sono finita in un vortice psicologico di terrore, poi è passato alle mani: mi picchiava anche per strada, dove nessuno è mai intervenuto per difendermi. E’ arrivato a sequestrarmi in casa e ha tentato di investirmi”. Arianna ha poi confessato che il suo ex fidanzato ha tentato di farle fare un incidente automobilistico rompendole i tergicristalli della macchina durante una giornata di pioggia e questo sembrerebbe essere stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, dato che poi l’ha denunciato.

questa settimana su Spy intervista cult ad Arianna David, dal mitologico scontro con la Elmi (“basta Maria Giovanna, sono piena!) alla rivelazione inattesa: “Prima dell’elezione a Miss Italia, ho avuto una storia con Giorgio Faletti”. #spymagazine pic.twitter.com/OYyhSbil6E — Francesco Canino (@fraversion) August 16, 2019

Fonte: Spy, IsaeChia