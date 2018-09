Una famiglia di nazionalità tedesca mentre era in visita al Parco archeologico di Ercolano (Napoli) è stata derubata di effetti personali, di poco valore, custoditi nell’auto nel parcheggio adiacente agli Scavi. L’episodio è stato denunciato ai Carabinieri della tenenza locale, intervenuti sul posto.

Il sindaco di Ercolano, Ciro Buonajuto, sulla sua pagina facebook definisce l’episodio “mortificante” per una città che “dopo tanti anni bui, sta cercando di potenziare la propria immagine turistica ma viene colpita da delinquenti che non hanno a cuore il futuro della nostra comunità”.

Il primo cittadino ha chiesto alle forze dell’ordine di fare luce su questo furto per individuare i responsabili e fare in modo che questi episodi non si verifichino più. “A nome dell’intera comunità ercolanese, mi scuso – dice – con loro per il disagio che li ha colpiti e già lunedì invierò loro una lettera per invitarli nuovamente a Ercolano a nostre spese”. Il direttore del Parco archeologico, Francesco Sirano, ha offerto alla famiglia di turisti l’ingresso gratuito al sito, oltre che le sentite scuse per lo spiacevole avvenimento.