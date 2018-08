PORDENONE – Una famiglia macedone di etnia albanese da tempo residente a Sacile (Pordenone) composta da padre, 55 anni, madre, 53 e una figlia adolescente di 14, è stata sterminata nel sonno a colpi di pistola nell’abitazione natale a Debar, piccolo centro della Macedonia al confine con l’Albania dove era tornata in occasione di un matrimonio. La strage sarebbe avvenuta la notte del 27 agosto scorso. La famiglia avrebbe almeno un’altra figlia, più grande, che era rimasta in Italia per motivi di lavoro. Ignoto per il momento il movente. Secondo la ricostruzione della polizia, riportata dai principali media macedoni, l’assassino è entrato dalla finestra, armato di pistola, intorno alle 3 di notte. Prima ha freddato la coppia, poi ha sparato alla ragazzina nel suo letto. Gli inquirenti stanno concentrando al momento le indagini sulla cerchia dei familiari.