Un film horror degno del ‘Mentecat Awards’ e già selezionato per il ‘Medieval Film Festival’ e per il ‘Nazist Festival’. Nella satira della Sora Cesira, la cantante e comica ‘senza volto’ diventata una web star con le sue canzoni-parodia e i suoi video di satira politica, il Congresso della Famiglia che si apre oggi a Verona è un vero capolavoro dell’orrore. Così il video che gli ha dedicato (pubblicato sul suo sito e sulla pagina Facebook) è proprio un montaggio di scene di pellicole horror associate ad unioni gay, inseminazione artificiale, divorzio. “Un incubo a occhi aperti, un’angoscia senza fine, orrore allo stato puro”, recita la voce fuori campo, come si trattasse di un trailer cinematografico, dove scorrono anche i volti di alcuni noti politici, da Matteo Salvini a Giorgia Meloni, e di alcuni relatori attesi al contestatissimo congresso. Non manca il logo del Ministero della Famiglia e della Disabilità. “Più orripilante di ‘Luca era gay’, più soprannaturale di ‘Riscoprirsi normali’, più aberrante de ‘La riproduzione artificiale dell’umano’: ‘Il Congresso della Famiglia’”, conclude il finto spot, mentre sull’elenco dei politici ‘simpatizzanti’ fa irruzione un gorilla furioso.

