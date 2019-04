(di Elvira Terranova) -“Fare il ministro è una cosa seria e non si può giocare con la vita delle persone. Perché con questo decreto ministeriale si va a intaccare l’identità del minore e il diritto all’identità è inalienabile. I figli delle coppie gay non sono bambini di serie B a cui non spetta la carta di identità. Questo decreto è illegittimo oltre che palesemente discriminatorio”. Daniela D’Anna è arrabbiata e non fa nulla per nasconderlo. Daniela è referente per le Famiglie Arcobaleno in Sicilia e, con la moglie Celeste, è la mamma di una bimba di otto anni. Daniela e Celeste non hanno digerito il provvedimento a firma del vicepremier Matteo Salvini che prevede il ritorno della dicitura ‘padre’ e ‘madre’ sulla carta di identità per i minorenni. Il provvedimento, firmato il 31 gennaio scorso dal ministero dell’Interno Matteo Salvini, da quello della Pubblica Amministrazione Giulia Bongiorno e da quello dell’Economia, Giovanni Tria, nei giorni scorsi è stato ufficializzato con la pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale. “Un decreto ministeriale si fa, di solito, per una questione urgente – chiosa Daniela D’Anna in una intervista all’Adnkronos – mentre non si capisce qual è l’urgenza di modificare sulla tessera dei minori le diciture di ‘genitore 1’ e ‘genitore 2’. Forse il ministro Salvini deve dare una risposta ai signori del Congresso mondiale delle famiglie di Verona e ai magnati che ci stanno dietro? O, forse, per pura propaganda politica, tenuto conto che il ministro dell’Interno dovrebbe sapere che un decreto ministeriale non può sostituire una legge…”.

