Offerte in primo piano >> eBay <<

Una famiglia della provincia canadese della Columbia Britannica ha chiesto ad Apple un risarcimento di 600.000 dollari a seguito di un incendio che ha distrutto la loro fattoria nel 2016. L’incendio venne causato dal surriscaldamento del cavo utilizzato per ricaricare un iPhone 6.

Cathy e Ian Finley sono stati costretti a chiudere la loro fattoria dopo un incendio avvenuto nell’ottobre del 2016, causato – dicono – da un cavo difettoso che ha surriscaldato un iPhone 6 acquistato tre mesi prima. Il telefono era sotto carica quando è letteralmente scoppiato, provocando fiamme che si sono propagate per tutta la proprietà. In quel momento, Cathy Finley stava in un recinto vicino l’edificio principale e si è accorta troppo tardi di quello che stava accadendo.

Gli inquirenti hanno confermato che la causa dell’incendio è legata al cavo e al caricabatterie dell’iPhone.

A seguito di questo incidente, i proprietari hanno dovuto chiudere la fattoria nella quale venivano organizzati tour con scuole e famiglie. I due, inoltre, producevano diversi prodotti biologici che venivano venduti nella zona. In pratica, il loro lavoro è scomparso con l’incendio nella fattoria.

L’assicurazione ha pagato parte dei danni, ma ora la famiglia Finley chiede ad Apple 600.000 dollari di danni per ripagare quello che manca alla ricostruzione della fattoria e i guadagni persi in questi mesi.

Apple si rifiuta di pagare questa somma, fato che al momento non è ancora chiaro se cavo e alimentatore fossero quelli originali. Ora la questione potrebbe finire nelle mani di un giudice.