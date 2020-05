CONTINUA il racconto di “Fame d’Amore”, la docuserie in quattro puntate sul disturbo del comportamento alimentare condotta da Francesca Fialdini, in onda oggi, dalle 23.15, su Rai3, in collaborazione con Ballandi. L’età media di insorgenza è tra i 15 e i 19 anni, ma si sta abbassando sempre di più. Un fenomeno che si nasconde tra le pieghe della società spesso sotto falso nome, coperto di giustificazioni e pregiudizi, dal costo in vite elevato.

Ma cosa rende oggi l’anoressia, la bulimia e le dipendenze da cibo così diffuse? Cosa alimenta l’ossessione per l’immagine e per il corpo di tanti giovani donne e uomini del nostro tempo? Come mai il cibo è diventato oggetto di tante passioni e fonte di tanti problemi? Anche nel secondo appuntamento, sempre ambientato dentro le due comunità italiane di eccellenza, Villa Miralago il più grande centro residenziale, d’Italia, di cura terapeutica per DCA convenzionato con il SSN (Servizio Sanitario Nazionale), (Cuasso al Monte Varese) ed a Palazzo Francisci (Todi), il focus sono le difficili fasi che attraversano i ragazzi e le loro famiglie nella lotta quotidiana per uscire dalla malattia.

Al centro della seconda puntata le storie di Francesca, una ragazza di 23 anni che soffre ora di bulimia, ma come spesso accade in principio ha sofferto di anoressia per seguire l’esempio del fidanzato vigoressico, l’arrivo in comunità di Sophia che ha deciso di smettere di mangiare per essere brava in qualcosa: diventare magra. E ancora Sara, una giovane diciottenne malata di anoressia e Beatrice che continua la sua battaglia ma finalmente sta meglio.

