Falsi report, blitz della finanza sull'A12, ispezionato il cuore del viadotto

Blitz della Guardia di Finanza questa mattina sul viadotto Sori, sull’autostrada A12 fra i caselli di Recco e Nervi. I militari del Primo Gruppo, diretti dal colonnello Ivan Bixio e dal tenente colonnello Giampaolo Lo Turco, insieme ai tecnici incaricati dalla Procura si sono presentati questa mattina e hanno effettuato un sopralluogo, anche dentro la struttura. Presente anche l’elicottero della Fiamme Gialle.

Il blitz rientra nell’ambito dell’indagine della Procura di Genova sui report “ammorbiditi” sui ponti delle rete autostradale gestita da Aspi, secondo l’accusa anche dopo il crollo del viadotto Polvevera.

Nel frattempo, proprio lo scandalo delle intercettazioni legate ai falsi report, quelle in cui manager Aspi forzavano tencici Spea a modificare i valori delle condizioni dei ponti, sta provocando un vero e proprio terremoto nel gruppo Atlantia. Dopo il licenziamneto dei manager Donferri e Berti Aspi ha deciso di “licenziare” anche Spea.

La società del gruppo Atlantia, alla quale sono affidati monitoraggi e manutenzioni, e finita nell’inchiesta sui falsi report circa lo stato dei viadotti gestiti da Autostrade, controllata dalla stessa Atlantia, non farà più lavori di monitoraggio e sorveglianza di ponti e viadotti.

“Le attività di monitoraggio e sorveglianza di legge sulle opere d’arte (ponti e viadotti. ndr) saranno affidate a una primaria società del settore di livello internazionale, la cui selezione è già stata avviata”, ha detto l’amministratore delegato di Autostrade per l’Italia, Roberto Tomasi, informando il Consiglio di Amministrazione della società e “pertanto tali attività non verranno più effettuate da Spea Engineering”.

La bufera scoppiata il mese scorso intorno a Spea, che avrebbe ammorbidito i report sulle reali condizioni di alcuni viadotti gestiti da Aspi, ha portato alla fine alle dimissioni del numero uno di Atlantia, Giovanni Castellucci, da tempo sotto pressione per il crollo del ponte Morandi. La stessa Spea ha anche sospeso i dipendenti colpiti dai provvedimenti cautelari emessi dalla Magistratura e trasferito ad altre mansioni tutti quei dipendenti coinvolti nelle indagini.

Aspi assicura che “entro la fine dell’anno sarà conclusa l’attività di verifica e asseverazione su tutte le 1943 opere d’arte” della sua rete. L’attività è iniziata nel mese di ottobre 2018 ed è svolta da società di ingegneria esterne, sottolinea il gruppo, spiegando anche che, sempre sul fronte dei monitoraggi, “sta sviluppando operativamente dal mese di maggio 2019 un innovativo sistema digitale per consentire la più efficiente gestione del patrimonio infrastrutturale, dalla fase di ispezione fisica fino al completamento delle attività di manutenzione”.







