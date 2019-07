“Dopo settant’anni di attività, si è conclusa nel peggiore dei modi l’incredibile vicenda della Martinelli Ettore Srl di Sassuolo, che lascia 54 persone alle prese con il fallimento della società, procedura formalizzata in data dalla cancelleria del Tribunale di Modena”. A darne notizia è la Fiom-Cgil di Modena che attacca il sindaco di Sassuolo (Modena), Francesco Menani che – denunciano il segretario generale della sigla della città della Ghirlandina Cesare Pizzolla e Alessandro Fili della Fiom-Cgil di Sassuolo – “all’incontro con la Regione Emilia-Romagna è stato in grado di chiedere alla proprietà di valutare la ricollocazione dei lavoratori presso una società del gruppo sita in Russia”.

