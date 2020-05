(di Elvira Terranova) – Quelle terribili immagini dell’autostrada sventrata, girate subito dopo la strage di Capaci, le ha viste e riviste, tante, tantissime volte “forse troppe volte…”, confessa. “L’ultima è stata ieri sera”, dice con un filo di voce. Emanuele Antonio Schifani, capitano della Guardia di Finanza di 28 anni è il figlio di Vito Schifani, uno dei tre agenti di scorta morti il 23 maggio 1992 insieme con il giudice Giovanni Falcone e la moglie Francesco Morvillo. Uccisi dal tritolo. Non ama apparire, preferisce lavorare in silenzio. Però, questa volta, alla vigilia del 28esimo anniversario della strage ha deciso di rompere il silenzio e di raccontarsi in una intervista esclusiva all’Adnkronos. Emanuele aveva appena compiuto 4 mesi quando il papà, che aveva l’età che il giovane ufficiale ha oggi, venne ucciso barbaramente da Cosa nostra.

Fonte