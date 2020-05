“Ieri sera sono stato diffamato e calunniato. Provo solo disprezzo e nient’altro. Devono trovare un colpevole ad ogni costo, e lo hanno trovato in me. Non si rassegnano. Ma io non ci sto. Basta. Denuncio tutti”. E’ un fiume in piena Bruno Contrada, l’ex funzionario dei servizi segreti, che ieri sera durante la trasmissione ‘Atlantide’ è stato citato dal giornalista Saverio Lodato. Secondo lo scrittore di numerosi saggi sulla mafia, nel 1989, dopo l’attentato all’Addaura al giudice Giovanni Falcone, il magistrato gli avrebbe parlato di “menti raffinatissime” dietro l’attentato. “E mi fece il nome di Bruno Contrada, ma mi diffidò dallo scriverlo, pena più nessun rapporto”, ha detto Lodato, a distanza di 31 anni.

