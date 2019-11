Faith No More in tour nel 2020: le date della leg europea della band di Mike Patton, pronta a tornare con la propria musica nel Vecchio Continente.

I Faith No More stanno per tornare in Europa. Già da qualche giorno, sul finire del 2019, la band aveva iniziato a regalare indizi sui propri account social. Dal 28 novembre è però arrivata l’ufficialità: nel 2020 saranno protagonisti di una tournée nel Vecchio Continente.

Per il momento non sono previste date in Italia, ma la situazione è in continua evoluzione e non si escludono sorprese. Andiamo a vedere quali sono gli appuntamenti fino a questo momento annunciati.

Faith No More in Europa nel 2020: le date

Sul proprio account Instagram, la band ha scritto: “Cinque anni, quattro colonscopie, due devitalizzazioni e qualche esame alla prostata ci hanno fatto capire che è ora di riportare i culi in Europa il prima possibile“.

Un modo ironico per annunciare il loro nuovo tour nel Vecchio Continente, che a questo punto ci aspettiamo possa essere piuttosto corposo. Ecco le prime date annunciate:

13 giugno – Punchestown, Irlanda (Sunstroke Festival)

20 giugno – Clisson, Francia (Hellfest)

26 giugno – Oslo, Norvegia (Tons of Rock)

8-11 luglio – Madrid, Spagna (Mad Cool Festival)

Di seguito il post dei Faith No More:

Faith No More: nuovo album in arrivo

La band di Mike Patton, tra i gruppi rock fondamentali per l’ascesa del rap nel mainstream, si è riunita nel 2009, dopo diversi anni di pausa, arrivando a pubblicare un nuovo album, Sol Invictus, nel 2015, a distanza di quasi vent’anni dal loro ultimo lavoro.

Da allora sono passati ormai quasi cinque anni, e non sembrava potesse passare tanto tempo dalla pubblicazione di un nuovo disco, visto che i membri della band avevano dichiarato già nel 2016 di avere qualche progetto in mente. Chissà se finalmente questo nuovo tour europeo potrà essere accompagnato dall’uscita di materiale inedito.



FONTE FOTO: https://www.facebook.com/faithnomore

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/faithnomore