Si è conclusa ieri a Orvinio, in provincia di Rieti, la nona tappa di ‘Fai Brumotti per l’Italia‘, un viaggio in bicicletta in diretta social di 17 tappe e 1.600 chilometri che vedrà per il secondo anno consecutivo il campione internazionale e inviato di ‘Striscia la notizia’, Vittorio Brumotti, andare alla scoperta dell’Italia più bella. Un itinerario da Nord a Sud della Penisola, realizzato con il Fai – Fondo Ambiente Italiano di cui Brumotti è ambasciatore per le nuove generazioni e sostenuto come lo scorso anno da Intesa Sanpaolo, partito da Milano il 18 giugno e che si chiuderà martedì 4 luglio a San Giovanni Rotondo (Foggia), la città che ospita le spoglie di Padre Pio. La nona tappa ha visto Vittorio Brumotti pedalare per circa 100 chilometri dal Borgo di Monterano, Canale Monterano (Roma) – fino alla splendida Città di Orvinio (Rieti), inserita tra i ‘Borghi più belli d’Italia’, dove è arrivato intorno alle 18.

Orvinio con i suoi 400 abitanti, sorge a 840 metri di altitudine su un colle che domina la piccola valle di Pezze Santino, nel Parco naturale regionale dei Monti Lucretili. Ad accoglierlo all’arrivo, i rappresentanti del Gruppo Fai di Rieti e del Comitato ‘Fai bene alla Città di Orvinio’, che nel 2018 ha guidato la raccolta firme per la Città di Orvinio nell’ambito della nona edizione de ‘I Luoghi del Cuore’, il censimento dei luoghi italiani da non dimenticare promosso da Fai e Intesa Sanpaolo, che hanno guidato Brumotti in una visita della Città.

