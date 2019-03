L’autopsia sulla salma di Imane Fadil, testimone chiave nei processi Ruby, è in programma – salvo imprevisti – lunedì 25 marzo, a 24 giorni dalla morte dell’ex modella. Un decesso, avvenuto l’1 marzo all’ospedale Humanitas di Rozzano, su cui non c’è ancora una spiegazione medica. L’esame autoptico sarà eseguito nell’istituto di medicina legale di Milano senza quelle precauzioni che sarebbero state necessarie se le analisi sulla radioattività – atto dovuto rispetto ad alcuni valori particolari riscontrati nell’analisi della giovane – avessero dato esito positivo. L’esame, che sarà guidato dall’anatomopatologa Cristina Cattaneo, potrebbe fare luce sulle cause del decesso, – avvelenamento da metalli o malattia rara – su cui indaga la procura di Milano.

