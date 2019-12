Paese che vai, presepe che trovi… In Italia le tradizioni sono più che mai sentite e rispettate, soprattutto durante le feste natalizie che offrono la possibilità di vivere luoghi e rappresentazioni dal carattere particolarmente suggestivo. E’ il caso del presepe vivente di Tarquinia, uno degli eventi natalizi più insoliti e interessanti del Centro Italia, come segnala il portale Fuoriporta. Un nuovo percorso attraverserà la zona più bella della cittadina, un cambiamento importante per il presepe di Tarquinia che per il resto conferma la sua fortunata formula tra fachiri, serpenti, giochi di fuoco e danze con le spade, trasformando la rappresentazione della Natività in un vero e proprio spettacolo, attraverso il quale la Palestina di oltre 2000 anni fa prende vita in un’antichissima città etrusca. Per tre mesi centinaia di volontari lavorano agli allestimenti e alle scenografie. Come di consueto, un ruolo centrale sarà ricoperto dalle oltre 300 comparse protagoniste della rappresentazione: figuranti in costume, guardie romane, soldati, fornai, fabbri e pastori saranno al centro di scene dialogate. L’appuntamento è per il 26 e 29 dicembre e per il 6 gennaio, con partenza alle ore 17 tra i vicoli di Santa Maria in Castello.

