Importante novità per Facebook nella gestione del riconoscimento facciale. Con una decisione presa in nome della privacy e del rispetto della volontà dell'utente, il social network di Mark Zuckerberg consentirà da oggi a tutti i suoi iscritti di scegliere se attivare la funzione attraverso un esplicito opt-in (l'opzione attraverso la quale si esprime il proprio consenso). "Il riconoscimento – ha spiegato la società in un post sul blog – sostituirà l'attuale funzione di default chiamata 'suggerimenti tag', che consentiva a Facebook di taggare automaticamente i propri amici nelle foto, se questi a loro volta avevano attivato la funzionalità.

