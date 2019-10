Facebook si appresta, a partire dal mese prossimo, a ‘marchiare’ i media controllati dagli Stati, cioè sottoposti, in tutto o in parte, ad un controllo editoriale dei rispettivi governi. La segnalazione all’utente avverrà mediante un ‘bollino’ sulla pagina del mezzo di comunicazione in questione e nella Ad Library. Lo scrive l’azienda, nel rapporto annuale di autovalutazione inviato alla Commissione Europea, pubblicato oggi. Le pagine dei media a controllo statale saranno “tenute a rispettare un maggiore standard di trasparenza, perché uniscono l’influenza di un media con il sostegno strategico da parte di uno Stato”.

