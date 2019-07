Mentre ancora ci si interroga sulla sicurezza di FaceApp, viene lanciato l’allarme su una versione fake dell’applicazione. Come si legge su businessmirror.com, alcuni ricercatori di Kaspersky hanno dichiarato di aver identificato una versione falsa dell’app tanto in voga in questo momento che infetta i dispositivi.

In pratica la versione fake di FaceApp che viene scaricata da fonti non ufficiali non funziona e quindi viene scaricata. L’app è programmata per simulare un malfunzionamento. Quando viene rimossa però sullo smartphone resta installato un modulo malevolo, che dà il via alla visualizzazione di annunci pubblicitari a pagamento. L’adware in questione si chiama MobiDash.

