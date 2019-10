Fabio Rovazzi: Faccio quello che voglio vince il premio per il Miglior Video 2018/2019.

Il miglior video italiano del 2018/2019 è quello di Faccio quello che voglio di Fabio Rovazzi. Il celebre youtuber è stato premiato negli scorsi giorni a IMAGinACTION, il festival internazionale del videoclip che si è svolto al Teatro Alighieri di Ravenna negli scorsi giorni.

Un grande onore per Rovazzi, che ancora una volta si conferma come uno dei videomaker più talentuosi del nostro panorama musicale (e non solo).

Fabio Rovazzi vince il premio per il miglior video con Faccio quello che voglio

Vero e proprio cortrometraggio, Faccio quello che voglio ha visto come protagonisti e comparse, oltre allo stesso Rovazzi, Gianni Morandi, Carlo Cracco, Eros Ramazzotti, Fabio Volo, Rita Pavone, Massimo Boldi, Al Bano, Flavio Briatore, Roberto Pedicini e Diletta Leotta.

Un cast di star che è stato completato dagli artisti che hanno duettato con Fabio, ovvero Emma Marrone, Al Bano e Nek.



Fabio Rovazzi

Fabio Rovazzi a IMAGinACTION 2019

Il noto videomaker si è presentato alla manifestazione per ritirare il premio, e ha ringraziato tutti con queste parole: “Grazie mille perché Faccio quello che voglio è il video che mi ha impegnato di più mentalmente e fisicamente, ci ho messo il cuore e tutto l’impegno che in quel momento potevo dare, i video sono l’elemento a cui tengo di più tra tutte le cose che faccio”.

E d’altronde si vede, visto che dal suo esordio con Andiamo a comandare, fino all’ultima hit estiva, Senza pensieri, Rovazzi ha sempre rilasciato dei video che cinematograficamente sono pieni di citazioni, chicche e trovate originali.

Di seguito il video di Faccio quello che voglio: