Francesco Facchinetti scoppia in lacrime in diretta televisiva. Ospite oggi a ‘Vieni da me’, il programma di Caterina Balivo in onda su Rai1, il cantante si è commosso ricordando il suo primo concerto di Jovanotti insieme al migliore amico che di lì a poco verrà portato via da un tumore. ”Un ragazzo di 13 anni che per una malattia che non voglio neanche nominare a meno di 6 mesi da quel concerto se ne è andato via – ha raccontato Facchinetti – Mi ricordo tutto di quel concerto: era maggio, a Desio. Mi ricordo il profumo del palazzetto, la maglietta che avevo, la maglietta che aveva lui, come è salito sul palco Jovanotti, la prima canzone, la seconda… è tutto qua nella mia testa. E a settembre io sono andato al suo funerale”.

