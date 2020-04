“Chi sbaglia paga”: è questa la punizione che Francesco Facchinetti ha deciso di adottare dopo aver assistito alla shitstorm mediatica contro il suo assistito Daniel Cosmic a causa di una diretta su Instagram in cui deride alcune fan in sovrappeso.

“A casa mia chi sbaglia paga. Daniel ha sbagliato, non è un cattivo ragazzo ma ha sbagliato. Fino a quando non riuscirà a capire l’importanza che ha avere un profilo Instagram con centinaia di migliaia di followers, il suo profilo rimarrà chiuso”.

A casa mia chi sbaglia paga. Daniel ha sbagliato, non è un cattivo ragazzo ma ha sbagliato. Fino a quando non riuscirà a capire l’importanza che ha avere un profilo Instagram con centinaia di migliaia di followers, il suo profilo rimarrà chiuso.

Una punizione che però è stata vista dai followers del cantante come una “furbata” per evitare un ulteriore calo di followers che già stavano iniziando a diminuire.

L’avete disattivato semplicemente per non far calare ulteriormente i follower, non prendiamoci in giro dai.

Però perché non hai fatto delle storie Instagram come tempo, invece hai fatto con Biondo? Poi siamo sicuri che il profilo sia stato chiuso per non fargli perdere altri followers e non per “punizione” ?

— ;🍀 (@deepsight4) April 24, 2020