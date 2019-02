Il bicchiere gate continua a regalarci del trash. Dopo i primi video di Francesco Facchinetti e di sua moglie, adesso il conduttore è tornato a puntare il dito contro Laura Cremaschi. Facchinetti dice di essere stato ricattato dalla donna e dal suo avvocato. In una serie di storie Francesco si è scagliato contro la Bonas di Avanti Un Altro.

“Scusatemi se torno sull’argomento. Non l’avrei voluto fare, però mi tocca. Sono in diretta su Radio Kiss Kiss. 15 minuti fa si sono presentati in radio Laura Cremaschi e il suo avvocato. Sapete cosa mi hanno chiesto? Mi hanno chiesto dei soldi. Questo è quello che mi hanno chiesto. A me non frega un ca**, io non ho paura di un ca*** di nessuno. Mi hanno chiesto dei ca*** di soldi. Dei soldi per il loro silenzio. Questa è l’Italia che mi fa schifo, che mi fa cagare. Questa è l’Italia che voglio cancellare. Quindi non me ne frega un ca***. Denunciatemi, querelatemi, ma non vi do una lira, non vi do un ca*** di soldi. Non vi do nulla, nemmeno per idea. La gente come voi deve scomparire. Mi fate schifo”.

“Sappiate che sono stato appena ricattato dalla signora Laura Cremaschi e dal suo avvocato. Volevano dei soldi in cambio del fatto che non facessero una denuncia per diffamazione a me e una per aggressione a mia moglie. Sappiate che i miei soldi non li avrete mai e che mi fate schifo. Adesso denunciatemi pure”.