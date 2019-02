Francesco Facchinetti ha finalmente detto la sua in merito all’aggressione avvenuta ieri sera in un ristorante di Como e dopo aver sentito la versione di Laura Cremaschi e quella di Wilma Faissol, ecco anche quella del diretto interessato.

Facchinetti sostanzialmente dà ragione alla moglie (anche se ammette “è stata sopra le righe”), specificando come sia stata la Cremaschi, più volte, un po’ troppo invadente:

“Laura Cremaschi mi ha chiesto di poter fare un selfie solo con me e l’ho fatto, nonostante lei mi abbia accarezzato le collane e il collo. Appena mia moglie va in bagno questa ragazza si siede sulla sedia di mia moglie, mi dice che fa l’influencer e mi chiede una mano. Io le lascio l’email aziendale perché sono una persona cordiale e quando mia moglie torna lei rimane seduta […] mia moglie mi fa il terzo grado ma tanto se la prende sempre con me quindi non c’è problema, ad un certo punto vado a fare la pipì e ad un certo punto esco dal bagno e me la ritrovo lì con il telefono in mano, in una situazione appartata e siccome ho 39 anni ed ho vissuto 25 anni nell’ambiente delle discoteche ed una donna che mi aspetta fuori dal bagno.. Diciamo che mi sembra una situazione piuttosto equivoca. Siamo saliti e ci siamo fatti un selfie, mia moglie ha visto tutto e si è incavolata come una bestia”

E ancora:

“Dato che male non fare paura non avere, cara Laura Cremaschi se quello che dico non è vero puoi denunciarmi tranquillamente. Seconda cosa nel 2019 una donna per poter dimostrare quanto vale non deve fare quello che si faceva negli anni Ottanta e Novanta, possono evitare di mostrare altre cose perché il mondo è cambiato in meglio. Terza cosa: la reazione di mia moglie è stata forse sopra le righe, ma questa cosa lo dirà lei”.

Facchinetti ha poi lanciato una frecciatina alla Cremaschi ed una alla TV del dolore, colpevole di voler indagare su questa rissa per fare audience.

“Dico sempre la verità, quindi se quello che ho detto non corrisponde al vero la Cremaschi può querelarmi e siccome la televisione del dolore non aspettava altro e mi stanno già chiamando per invitarmi nelle loro trasmissioni a voi della TV del dolore dico che non vengo e dato che la Cremaschi mi ha detto che il suo sogno è quello di arrivare ad un milione di followers, facciamola arrivare ad un milione di followers. Invitate lei, così avrà i suoi cinque minuti di visibilità”.

Fino alla provocazione finale:

“Mi sto facendo una domanda: com’è possibile che ci fosse qualcuno a riprendere quella situazione e l’ha ripresa così bene? Dopotutto è successo tutto in una frazione di secondo…”

Ecco il video: