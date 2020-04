“L’accesso agli ospedali sta calando. Più persone riescono a guarire. Il dato decessi ci lascia sempre addolorati e ci fa dire che siamo ancora in emergenza e che nella fase 2 i comportamenti saranno di fondamentale importanza”. Lo ha detto il vicepresidente di Regione Lombardia, Fabrizio Sala, durante il punto stampa sull’emergenza coronavirus, descrivendo la Lombardia come una regione colpita “come Wuhan“. “La collaborazione, il rispetto delle norme e il buon senso – ha aggiunto Sala – è estremamente importante. Se osserviamo le indicazioni potremo riprendere questa diversa normalità con distanziamento solidale, i sistemi di protezione e tutto quello che elencheremo. Questo ci permetterà di combattere attivamente questa epidemia”. Sala ha poi sottolineato che “i dati valutati in più giorni ci fanno dire che il tasso è in decrescita e che dovremo convivere per tanto tempo con virus” ma “più ci comporteremo in modo adeguato più andremo verso la normalità. Non sappiamo quando partirà la fase 2 ma lo farà tanto prima quanto saperemo osservare le disposizioni” indicate.

