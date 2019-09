“Ho chiesto” a Ultimo “ti va di aprire i miei concerti? Ora sono io che devo andare ad aprire i suoi…”. E’ un passaggio dell’intervista di Fabrizio Moro, ospite di Verissimo. “Mia figlia Anita è la donna della mia vita”, aggiunge parlando di ‘Portami via’, la canzone dedicata alla bambina. “Mi ha salvato per quanto riguarda le mie paure. Ma io ho paura per lei. La scorsa settimana ha iniziato la prima elementare. Per me iniziare la scuola è stato un trauma. Lei invece…”. Il prossimo tour “è il momento più bello, perché si incontrano le persone che mi hanno capito. Esibirsi senza filtri è la cosa più bella”. Un pensiero per Emma Marrone: “È sempre stata un pugile, una lottatrice quindi non ho dubbi sul suo percorso. Però le faccio un grande in bocca al lupo dal cuore”.

