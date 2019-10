Fabrizio Moro, i concerti di Roma: la scaletta possibile dei due live del cantautore di San Basilio al Palazzo dello Sport.

Il nuovo tour autunnale di Fabrizio Moro inizia con un doppio imperdibile appuntamento al Palazzo dello Sport di Roma, che sarà poi seguito da un live al Mediolanum Forum di Milano.

Tre date nei palazzetti prima di una serie di concerti nei teatri italiani. Andiamo a scoprire quali saranno le canzoni che dovrebbero far parte della scaletta dei live del cantautore di San Basilio.

Fabrizio Moro in concerto a Roma: la scaletta

L’opener del concerto di Moro dovrebbe essere Tutto quello che volevi, mentre il finale dovrebbe essere affidato a Pace. Nel corso della serata ci dovrebbe però essere spazio per tutte le canzoni più famose del cantautore, compreso il brano Non mi avete fatto niente, con cui ha vinto Sanremo insieme a Ermal Meta.



Fabrizio Moro

Questa la possibile scaletta:

Tutto quello che volevi – Soluzioni – Tu – È solo amore – Alessandra sarà sempre più bella – Il peggio è passato – La complicità – Fermi con le mani – L’essenza – L’eternità (il mio quartiere)/Melodia di giugno – Sono anni che ti aspetto – L’inizio – Ognuno ha quel che si merita – Sono solo parole – Giocattoli – Da una sola parte – L’indiano – Intanto – Eppure mi hai cambiato la vita – Sangue nelle vene – 21 anni – Babbo Natale esiste – Pensa – Non mi avete fatto niente – Portami via – Parole, rumori e giorni – Un’altra vita – Libero – Sono come sono – Pace

Chi è Emanuele Bianco, opening act di Fabrizio Moro

Ad aprire i due concerti romani di Fabrizio Moro ci sarà Emanuele Bianco, giovane cantautore e produttore romano, classe 1993. La sua carriera è iniziata nel 2013 all’interno dei Black Book Fam.

In sseguito, ha pubblicato due EP e un album con gli Influenze Negative. Il primo disco solista, Io, arriva nel 2017. Oggi è al lavoro sul secondo lavoro, già anticipato da un tris di singoli: Tu sei, Buona fortuna e Cara Sofia.