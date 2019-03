Fabrizio Moro, Ho bisogno di credere: il nuovo singolo del cantante vincitore di Sanremo 2018.

Fabrizio Moro ha annunciato l’arrivo di un nuovo singolo, il cui rilascio è programmato per il 15 marzo 2019. L’annuncio è arrivato dallo stesso cantautore romano, vincitore di Sanremo 2018 con Ermal Meta, sui propri account social.

Dopo la raccolta dello scorso anno, dunque, sembra proprio che nei prossimi mesi potrà vedere la luce un nuovo album di inediti del cantautore, il decimo della sua carriera, sulla cui data di uscita resta però ancora un velo di mistero.

Fabrizio Moro, Ho bisogno di credere: il nuovo singolo

Torna così a quasi un anno di distanza Fabrizio Moro. Il suo ultimo singolo era stato L’eternità (il mio quartiere) in collaborazione con Ultimo, pubblicato il 20 aprile 2019.

In attesa di darci ulteriori informazioni sul nuovo brano, magari anche ufficializzando la data di uscita del video, il cantante ha postato sul suo account Instagram i primi versi di questo singolo: “Ho fede nelle buche dove sono inciampato, nelle mie ginocchia rotte e nei giorni che ho sbagliato, perché oggi non mi spezzo e non abbasso mai lo sguuardo e se sono così forte lo devo solo al mio passato“.

Di seguito il post di Fabrizio Moro:

Fabrizio Moro in tour nel 2019: le date

Con tutta probabilità, ci sarà anche Ho bisogno di credere nella scaletta dei prossimi concerti di Fabrizio Moro, protagonista in questo 2019 di un mini-tour nei palazzetti. Per il momento sono in programma infatti solo quattro date, ma è probabile che qualche altro appuntamento possa essere aggiunto a breve. Aspettiamo fiduciosi.

Ad ogni modo, si comincerà il 12 ottobre dal Pal’Art Hotel di Acireale, in provincia di Catania. Il 18 e il 19 ottobre toccherà a Roma e al suo Palasport. Infine, il 26 ottobre l’artista è atteso dal Mediolanum Forum di Assago.