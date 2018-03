Questa mattina si è spento improvvisamente Fabrizio Frizzi e molti programmi di Mamma Rai non sono andati in segno di rispetto.

Ha iniziato Eleonora Daniele con Storie Italiane, poi Antonella Clerici con La Prova Del Cuoco ed a ruota Caterina Balivo con Detto Fatto; ma la scomparsa di Fabrizio Frizzi è stata così dolorosa che anche qualche realtà Mediaset ha deciso di non andare in onda, come Maria De Filippi con Uomini e Donne e Paolo Bonolis con Avanti Un Altro.

Ovviamente, essendo due testate giornalistiche, andranno regolarmente in diretta sia Pomeriggio Cinque di Barbara d’Urso sia La Vita In Diretta di RaiUno.