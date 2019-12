Fabrizio De André e PFM. Il concerto ritrovato: le date al cinema del docufilm girato da Walter Veltroni.

Arriva al cinema nel febbraio 2020, per tre giorni (17,18 e 19), il docufilm Fabrizio De André e PFM. Il concerto ritrovato, per la regia di Walter Veltroni. La pellicola sarà distribuita da Nexo Digital in alcune sale cinematografiche (la lista è consultabile sul sito www.nexodigital.it).

La prevendita dei biglietti si aprirà il 17 gennaio 2020. Andiamo a scoprire tutti i dettagli su questa nuova opera dedicata a uno dei più grandi cantautori della storia italiana.

Fabrizio De André e PFM. Il concerto ritrovato

La pellicola prende spunto dal ritrovamento negli scorsi mesi di una registrazione video completa di un live di De André con la PFM a Genova il 3 gennaio 1979.

Il filmato, un reperto storico preziosissimo, è stato custodito per oltre 40 anni dal regista Piero Frattari, ed è ora tornato alla luce grazie al supporto di Franz Di Cioccio.

Lo stesso storico batterista della PFM ha offerto il suo contributo al docufilm, insieme ad altri personaggi legati a De André, come la moglie Dori Ghezzi, Patrick Djivas, Franco Mussida, Flavio Premoli e altri ancora.



Fonte foto:

https://www.facebook.com/LEPIUBELLEFOTODIFABRIZIODEANDRE

Dori Ghezzi presenta il docufilm su De André girato da Veltroni

La stessa Dori Ghezzi ha speso alcune parole per commentare il nuovo docufilm firmato da Walter Veltroni: “Strana la vita, non finisce mai di rispervarti sorprese. Per fortuna, come in questo caso, si tratta di una sorpresa davvero bella. Sono anch’io molto curiosa ed emozionata di rivedere quello storico concerto“.

Veltroni ha invece sottolineato come si tratti di un documento inedito di grandissimo valore musicale e culturale, che verrà mostrato integralmente e ampliato dalle interviste dei protagonisti. Un modo straordinario per far viaggiare gli spettatori nel tempo e nello spazio.

Di seguito il trailer:

Fonte foto: https://www.facebook.com/LEPIUBELLEFOTODIFABRIZIODEANDRE