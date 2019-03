Fabrizio Corona vuole chiedere scusa a Barbara d’Urso ed a distanza di una settimana dal primo appello in radio (“vorrei fare pace con Barbara d’Urso, uno ripensa alle cose che ha fatto e ora sono un una fase di richiesta di pace nei suoi confronti”), l’ex re dei paparazzi è tornato sull’argomento intervistato da Corriere della Sera.

Scuse che Fabrizio Corona dovrà sudarsi, dato che proprio ieri Barbara d’Urso a Pomeriggio Cinque – commentando l’affaire fra Fogli e Corona – ha dichiarato:

Fabrizio e Barbara non si parlano da anni, da quando nel 2013 lui pubblicò una foto del figlio della conduttrice intento a fumarsi una sigaretta rollata, alludendo che in realtà quello potesse non essere tabacco.

“Quella persona per me non esiste sulla faccia della terra – dichiarò ai tempi Barbara d’Urso – io uccido se toccano i miei figli e lui ha fatto del male a mio figlio, ha preso la faccia di mio figlio e l’ha sbattuta in prima pagina facendo credere che quello che aveva in mano fosse uno spinello e non una sigaretta. Sono una mamma, non posso accettarlo”.