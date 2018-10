Qualche giorno fa Davide Maggio ha svelato il presunto cachet di Fabrizio Corona al Grande Fratello Vip 3 ed ha parlato di 40.000 €. Oggi il famoso blogger ha aggiornato la cifra ed ha parlato addirittura di 50.000 € per l’ospitata di 10 minuti, che purtroppo non è servita a far decollare gli ascolti del reality di Canale 5.

“Ah, devo correggermi… al rialzo. Last minute, il cachet è stato aumentato da 40 a 50.000”

Ah, devo correggermi… al rialzo. Last minute, il cachet è stato aumentato da 40 a 50k #GFVip — Davide Maggio (@davidemaggio) 26 ottobre 2018

smentì pure il fatto che Corona dovesse andare al GF quando scrissi un mese fa che la produzione stava facendo di tutto per averlo in studio >>> https://t.co/IzqDjs3o1P. Ieri sera, Corona su Instagram: “mi volevano alla prima puntata, alla seconda, alla terza…”. E ci è andato! — Davide Maggio (@davidemaggio) 26 ottobre 2018

Ma stando a quanto riporta 361 Magazine, Corona dovrà usare parte di questi soldi per risarcire Mediaset.