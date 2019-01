Oltre a svelate come ha fatto a diventare famosa Ilary Blasi e quali sono stati i suoi primi amori, Fabrizio Corona nel suo libro ‘Non Mi Avete Fatto Niente‘ parla anche del capitolo ‘GF Vip 3’.

L’ex re dei paparazzi racconta degli accordi per la sua ospitata e rivela che c’era una clausola segreta, lui non avrebbe dovuto parlare con la conduttrice.

Dopo settimane arriva la conferma, nonostante tutto, che sarei andato da Silvia. Ma a una condizione: non devo avere nessun rapporto con la Blasi . Accetto senza battere ciglio. In fondo a me non me ne frega un ca**o di lei. Devo e voglio chiedere solo scusa alla mia ex. Ma non avevo calcolato la trappola.”

“Inizia il Grande Fratello Vip. Come ho già detto io vengo chiamato in qualità di ospite fin dalla prima puntata. Rifiuto sempre fino a quando non vedo le lacrime di Silvia. La mia ospitata però è particolare. Perché se da un lato le due aziende e gli autori del programma mi vogliono, dall’altro la conduttrice Ilary Blasi mi lancia dei segnali di sfida, mi provoca, evidentemente non gradisce la mia presenza. […]

Fabrizio Corona svela anche un altro retroscena mai raccontato, pare infatti che Ilary volesse delle scuse pubbliche, che però non sono mai arrivate.

“Dopo la lite a mente fredda mi rendo conto che il vero bersaglio non sono io. Il vero bersaglio si chiama Francesco Totti. Capisco che è lui a passare per lo str**zo della situazione e non per colpa mia. Ilary, usando me, ha tirato in ballo nuovamente suo marito. […] Io chiedo scusa a Totti anche in tv a Verissimo. Nel frattempo, contando su persone fidate, tratto la pace con Ilary. Ma anche lei vuole le pubbliche scuse. Praticamente devo chiedere scusa al mondo: a Totti, alla Provvedi e alla Blasi. Le scuse alla Blasi le avrei dovute fare ospite da Piero Chiambretti. Io riesco a dire: ‘Non ne parliamo più. Per me è una vicenda chiusa’. Ma non basta. Lei vuole che mi scusi come ho fatto con Francesco e per lei, non per me, è di nuovo guerra.

Pensate sia finita qui? manco per idea. Pochi giorni dopo la Blasi sull’inserto de Il Corriere della Sera dichiara: ‘ Non c’era nessun accordo. Non mi presto a queste pagliacciate. La puntata ha fatto gli ascolti più bassi di tutta l’edizione’.

Bugiarda. Conservo ancora i messaggi di ringraziamento di quelli che ti danno da mangiare e ti mettono in onda per gli ascolti fatti durante il mio intervento.”