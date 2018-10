Fabrizio Corona ha invocato Le Iene e Striscia la Notizia per ribellarsi al Grande Fratello Vip, colpevole – a suo dire – di avergli negato il diritto di replica dopo una trattativa durata quattro puntate.

Come dichiarato ieri, l’ex re dei paparazzi ha attribuito la colpa ad Ilary Blasi che avrebbe imposto il veto sul suo nome.

Nelle ultime Instagram Stories Fabrizio Corona racconta dettagliatamente il processo della trattativa, fino al ‘no’ finale:

“Carlos, ma secondo te come mai dopo la prima puntata del Grande Fratello mi hanno chiamato gli autori per invitarmi ed io gli ho detto di no, dopo la seconda puntata del Grande Fratello mi ha chiamato il capo di Endemol e gli ho detto di no, dopo la terza mi ha chiamato Mediaset e gli ho detto di no. Dopo la quarta puntata mi chiamano, li incontro, gli dico di sì e poi di colpo, dopo quello che è successo ieri sera, mi dicono di no?

Prima mi viene detto ‘quando vuoi ti diamo il diritto di replica’, libertà di espressione che mi hanno negato nei processi ed ora me la negano anche in televisione, dopo che per quattro puntate non hanno fatto altro che parlare continuamente di me?”