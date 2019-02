Fabrizio Corona e Silvia Provvedi sono stati insieme, ma come confessato dall’ex re dei paparazzi a Silvia Toffanin, la loro storia è andata avanti a suon di corna da entrambe le parti (anche se la Provvedi pare abbia recentemente smentito).

Come scritto dallo stesso Corona nel suo libro autobiografico Non Mi Avete Fatto Niente, Silvia gli ha messo numerose corna con personaggi più o meno noti: Fedez, Tony Effe della Dark Polo Gang ed un noto calciatore di serie A di cui non può fare il nome.

“Dopo aver scoperto un mio tradimento […] Silvia tira fuori i cogli*ni e mi dice di non aspettarla la sera perché esce con i suoi amici. […] Io la faccio seguire da un paparazzo di fiducia e mi avverte che Silvia viene avvistata mentre limona con Fedez, rapper in ascesa, all’interno del The Club […] Il paparazzo riesce a fare delle foto e scopre che Silvia va a casa di Fedez […] la mattina successiva mi sveglio, vado in ufficio, convoco Silvia e lei arriva vestita come la sera precedente. In quello stesso istante mi confessa tutto. Io impazzisco, chiamo subito Fedez e gli dico che ho le foto. Fedez minaccia di denunciarmi e in quel momento, essendo un detenuto in affidamento ai servizi sociali, una denuncia mi creerebbe solo casini. Risolvo così la cosa a tarallucci e vino, ma con Silvia lo smacco resta”.

Fabrizio Corona: “Fedez non è stato l’unico amante”

Sempre nel suo libro Corona dichiara di aver pagato la mastoplastica additiva alla Provvedi “per averla più donna” e che Fedez non è stato il suo unico amante.

“Quando è scesa a Roma per partecipare a Dance Dance Dance mentre io ero a Milano a lavorare, ha avuto un flirt ancora una volta con un cantante. Lui si chiama Tony Effe ed è uno dei nuovi fenomeni musicali del momento che a me fanno cagare […] ma c’è anche un altro tradimento con un calciatore molto famoso di cui non faccio il nome, strapagato, che ha figli con più mogli, che gioca in una delle squadre più importanti del mondo e che si è finto mio amico per pugnalarmi alle spalle”.

Ed è in questa occasione che Corona sbatte fuori di casa la Provvedi, storia successivamente raccontata (in maniera molto edulcorata) dalla mamma di Silvia durante l’ultima edizione del Grande Fratello Vip.