Vi ricordate questa frase di Fabrizio Corona?

Bene, nel libro ‘Non Mi Avete Fatto Niente’, Fabrizio racconta come ha conosciuto Ilary Blasi, quando lei era ancora minorenne. Quindi la frecciatina che l’ex re dei paparazzi lanciò al GF Vip, probabilmente si riferisce a questo episodio.

“Lei era minorenne quando è entrata per la prima volta nel mio ufficio. Ricordo quel giorno, si fa avanti una signora e mi dice: ‘Mi fija vò diventà famosa, si chiama Ilary’.

Ilary era bella, naturale, non rifatta, al contrario di molte altre ragazze e quella era la sua forza. Mi lascia il suo book e io le rispondo che le avremmo fatto sapere.

L’occasione si presentò con i provini di un nuovo quiz, Passaparola. Secondo Lele lei era perfetta per fare la letterina. Così la chiamiamo per chiederle se vuole fare il provino e lei (che era appena diventata maggiorenne) accetta subito.”