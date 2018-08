Qualche giorno fa Fabrizio Corona ha pubblicato una foto come mamma l’ha fatto e in molti hanno notato l’utilizzo (maldestro) di Photoshop. L’ex re dei paparazzi ha spiegato che se lo scatto è stato ritoccato è perché nell’originale si vedeva qualcosa che avrebbe portato alla censura da parte dei vari social network.

“Non mi rompete le scatole. La foto è così ed è stata modificata così perché altrimenti si vedeva qualcosa che non si doveva vedere e quindi sarebbe stata tolta. Quindi guardatela e commentate quello che volete. Buona giornata”.

La foto originale è stata on line pochi minuti ma una delle mie attentissime b!tches l’ha salvata e me l’ha passata (la trovate su BitchyX).

In effetti l’immagine è stata modificata malissimo, ma chi se ne importa?! L’importante è che Fabrizio continui a regalarci scatti del genere.