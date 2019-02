Fabrizio Corona ha scritto una lettera (pubblicata da Chi) a Ultimo. Non tutti sanno che il cantante arrivato secondo a Sanremo, nel 2015 ha dedicato una canzone e un video (super trash) all’ex re dei paparazzi. Per questo motivo adesso Corona si sta mangiando le mani, perché 4 anni fa non ha notato il talento di Niccolò.

“Sono dalla sua parte, è andato contro il sistema, contro i giornalisti che, attenzione, non sono una casta inattaccabile. Oggi mi mangio le mani perché per primo ho conosciuto un talento così “cazz*to”, che mi ha dedicato una canzone (nel 2015 Ultimo ha registrato anche un video musicale per un brano dal titolo Un uomo migliore nel quale prende le difese di Corona) ma al quale non ho dato la giusta importanza.”

Fabrizio Corona ha dedicato anche delle storie Instagram ad Ultimo.

“Grande rispetto per Ultimo. Lui ha detto quello che nessuno ha il coraggio di dire: a Sanremo si viene per vincere. Detto questo tutto il resto delle polemiche è pietoso. Per me Mahmood ha vinto solo per una polemica costruita su un Paese che vive solo di scoop e di gossip, anche a livello politico: Salvini che fa tweet, l’ex fidanzata che risponde, tutti che cercano una notizia inutile per farsi pubblicità. Sulle cose belle non bisogna farsi pubblicità, ma ci si deve solo limitare ad applaudire i talenti. Vergogna!”.

Ultimo – Un Uomo Migliore (la canzone dedica a Fabrizio Corona)

Che la coscienza possa pesare ad ogni giudice corrotto

Che nei suoi occhi si riesca a trovare una lacrima per ogni suo torto

Che le sue mani possano tremare di fronte ad ogni sua ipocrita idea

Che se la giustizia non è uguale per tutti

La vita invece lo è

C’è chi ha ucciso sua figlia e adesso

Piange come un cretino in tv

E c’è chi stupra e adesso

E’ in ciabatte tanto non lo rifarà più

E poi c’è chi dice la verità

E non si pente davanti a un mantello

Con gli occhi di un ragazzo che sà

Cosa vuol dire sentirsi diverso

Cosa vuol dire sentirsi diverso

Sono Fabrizio e vi scrivo da dentro

Da una gabbia di vuoto e cemento

Vorrei tanto parlare a mio figlio

Raccontargli la vita che ho fatto

Che ho sbagliato ma questo lo so

Qui nessuno è nato perfetto

Di fronte a Dio mi pentirò

Ma la giustizia è gettata nel cesso

La giustizia è gettata nel cesso

La giustizia è gettata nel cesso

La giustizia è gettata nel cesso

Ero un idolo finché andavo bene

E ora solo con le tasche vuote

Chiedo scusa a mia madre se piange

Vorrei tanto dirle che sto bene

Ma non riesco, è troppa la merda

Che mi sputano senza pensare

Voi toglietemi anche le ali

Volerò, io volerò

Portando avanti i miei ideali

Che la speranza non possa morire per chi vive in un modo diverso

Che la forza rimanga per sempre per chi non vuol mischiarsi nel coro

Sono Fabrizio il criminale

In un’Italia che piange e che muore

Ma che sorride ad un uomo migliore

Tra Ultimo e Fabrizio Corona la differenza e’ un dente in meno. #DomenicaIn — Belvacritica (@belvacritica) 10 febbraio 2019

Ma cos’è sta storia di Ultimo e Corona? Qualcuno mi spieghiii #domenicain — Francesca (@stayapathetic) 10 febbraio 2019