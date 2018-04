Fabrizio Corona ieri ha passato una serata davvero movimentata.

Come riporta il sito Milano Today (che ha divulgato anche il video in esclusiva), Corona mercoledì 4 aprile si è trovato davanti ad una nota discoteca in zona Garibaldi Porta Nuova, quando ha iniziato ad inveire contro un uomo non identificato.

“Ti vengo a prendere a costo di tornare in galera! Pezzo di m**a, pezzo di m**a. Dovresti chiedermi scusa in ginocchio, dalla strada ti ho preso e sei andato a rubare l’orologio”.

Corona poi ha cercato di entrare nel locale ma dopo essere stato bloccato ha sferrato un calcio ed è stato allontanato.