Fabrizio Corona è stato coinvolto in una rissa in un noto ristorante di Milano in zona Garibaldi. A svelare il retroscena – successo ieri sera – è stato Alberto Dandolo su Dagospia.

Secondo quanto riportato dal giornalista, Fabrizio Corona sarebbe arrivato alle mani con un ultrà dell’inter e con un noto imprenditore vinicolo perché pare che questi due avrebbero pubblicamente offeso il figlio Carlos e l’ex compagna Nina Moric. Ecco cosa ha scritto Dandolo:

DANDOLO FLASH! PER CORONA MEGA RISSA IERI SERA IN UN RISTORANTE DI MILANO, IN ZONA GARIBALDI – “FURBIZIO” SI E’ AZZUFFATO CON UN ULTRA’ DELL INTER E CON UN SUO AMICO IMPRENDITORE VINICOLO – LA RAGIONE? I DUE AVREBBERO PUBBLICAMEMTE OFFESO IL FIGLIO CARLOS E L’EX MOGLIE NINA MORIC. SONO INTERVENUTE ANCHE LE FORZE DELL’ORDINE…

Fonte: Dagospia