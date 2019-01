Fabrizio Corona oggi è stato ospite a Verissimo da Silvia Toffanin per la promozione del suo nuovo libro, Non Mi Avete Fatto Niente, e fra una una confessione e l’altra (ha parlato addirittura di problemi con la droga) ha perso un dente.

Sì, avete letto bene, ha perso proprio un dente.

Parlando di viagra, Corona ha confessato alla Toffanin che “oggi non l’ho preso perché sapevo di venire qua e non volevo problemi” e poco dopo gli è caduto un dente per terra.

“Hai perso un dente?” gli ha domandato Silvia, “Purtroppo sì” ha risposto Fabrizio, che è poi uscito dallo studio per riattaccarlo. Momento altissimo. Ho adorato.

