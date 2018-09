Fabrizio Corona: Nina e Belen unici amori della mia vita

Fabrizio Corona (FOTOGRAMMA/IPA)

“Le uniche due donne della mia vita sono state mia moglie e la mia ex fidanzata”. Fabrizio Corona lo dice senza mezzi termini: Nina Moric e Belen Rodriguez sono gli unici amori della sua vita. Intervistato da Silvia Toffanin a ‘Verissimo’, l’ex fotografo dei vip si mette a nudo, confermando anche che la relazione con Silvia Provvedi è un capitolo chiuso.

“La verità è che non siamo mai stati una coppia” dice Corona. “Siamo persone completamente diverse, non solo dal punto di vista anagrafico”. E aggiunge: “Ti sto per dire una cosa bruttissima, ma non la considero un amore della mia vita”. In un periodo difficile, come “quando sono tornato in galera, è normale che ti appoggi a una persona… e mi sono appoggiato a lei, che è molto matura” perché “c’erano una serie di cose che ci tenevano uniti”. Poi arriva l’estate. E con Silvia Provvedi la storia finisce.

“Non l’ha mai amata?” gli chiede la Toffanin. “No” risponde Corona. “Litigavamo dalla mattina alla sera, mica potevamo essere una storia”. E poi sottolinea: “Attenzione… non ho detto che non me frega nulla, ho detto che non l’ho amata”. E ribadisce: “Le uniche due donne della mia vita sono state mia moglie e la mia ex fidanzata”.

“Con Nina – sottolinea – non tornerò mai insieme ma farà sempre parte della mia vita”. Poi la presentatrice gli chiede: “Sei ancora innamorato di Belen?”. E Corona non ha dubbi: “E’ stato il più grande amore di tutta la mia vita, la persona migliore che ci sia” e “la porterò sempre nel cuore” perché, “quando ho bisogno di lei, lei c’è sempre”.